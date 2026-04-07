Turisti coreani derubati alla vigilia di Pasqua: la Polizia recupera i bagagli

Avrebbe dovuto essere una vacanza da “sogno” all’insegna della serenità nella Città Eterna, la più bella del mondo.

Ma per un gruppo di turisti coreani le festività pasquali trascorse a Roma si sono trasformate in un “incubo” per colpa di di coppia di ladri seriali che li ha derubati dei bagagli.

A recuperarli sono stati gli agenti della Polizia di Stato, che ha rintracciato i ladri e li ha denunciati.

Secondo la ricostruzione della Questura di Roma, tutto è iniziato il pomeriggio della vigilia di Pasqua a Fiumicino, quando due uomini, a bordo di un’autovettura, erano entrati in scena per mettere a segno in serie dei “lavoretti pasquali” ai danni di alcune auto in sosta.

Così, avevano infranto i finestrini di una serie di veicoli parcheggiati nelle vicinanze dei punti turistici per impossessarsi dei beni e dei bagagli lasciati all’interno.

La scena non è tuttavia passata inosservata ad una testimone, che ha prontamente chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112.

Sono stati gli agenti del XI Distretto San Paolo a intercettare la coppia di ladri seriali in zona viale Marconi e a fermare il veicolo sospetto simulando un controllo di “routine”.

L’immediata perquisizione veicolare ha restituito conferma agli agenti di quanto accaduto qualche ora prima.

All’interno dell’abitacolo, è stato rinvenuto un vero e proprio “tesoro” rubato, pronto per essere rivenduto: quattro valigie intatte e colme di vestiti, tre zaini con effetti personali e gioielli.

Per i due complici è scattata la denuncia per il reato di ricettazione in concorso.

La refurtiva è stata restituita alle vittime, che, appena atterrate nella Capitale, avevano visto la loro vacanza trasformarsi sul nascere in un incubo.

Rientrate in possesso dei loro beni, hanno potuto lasciarsi alle spalle l’accaduto e proseguire il loro soggiorno romano.