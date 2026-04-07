MARCELLINA – Il Comune vuole costruire una nuova scuola sui terreni dei privati

E’ considerato un obiettivo strategico da raggiungere entro la fine del mandato.

Anche a costo di realizzarlo su terreni di proprietà privata.

Per questo il Comune di Marcellina ha deciso di avviare una trattativa per verificare la fattibilità della vendita di un terreno ubicato in via Antonio Gramsci e destinato a Verde Pubblico sul quale costruire un nuovo polo scolastico.

Lo stabilisce la delibera numero 13 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata martedì 24 marzo dalla giunta comunale guidata dal sindaco Alessandro Lundini.

Con l’atto viene dato indirizzo al Responsabile dei Lavori Pubblici di avviare con i proprietari dei terreni una trattativa per verificare la fattibilità della vendita a favore del Comune di Marcellina inserendolo nella programmazione 2026/2028, mentre il Dirigente alle Finanze viene incaricato di valutare la possibilità di sostenere finanziariamente tale scelta nella predisposizione del bilancio di previsione 2026/2028 o in un momento successivo dopo l’approvazione del rendiconto di gestione annualità 2025 laddove sia possibile procedere con l’applicazione di quote di avanzo.

Dalla delibera emerge che il 19 febbraio 2025 il consiglio comunale di Marcellina ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027 e contestualmente l’Amministrazione si è posta l’obiettivo strategico finalizzato a realizzare entro la fine del mandato amministrativo la programmazione e la progettazione di un nuovo polo scolastico.

Sempre dalla delibera emerge che all’interno del patrimonio immobiliare del Comune di Marcellina non sarebbero stati rinvenuti terreni di proprietà comunale idonei per realizzare la nuova scuola, la cui ubicazione migliore sarebbe in via Antonio Gramsci, traversa della centralissima via Roma, in una zona ricadente nel perimetro del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.

A quel punto – riferisce ancora la delibera di giunta – l’amministrazione comunale avrebbe consultato gli avvisi di vendita immobiliare, scoprendo casualmente che, nell’area limitrofa a Via Gramsci, risulta in vendita un lotto di terreno destinato a Verde Pubblico, Agricolo e Parcheggio di una superficie complessiva pari a 23.390 metri quadrati, poco più di due ettari.

Un’occasione da non perdere, secondo la squadra di governo del sindaco Alessandro Lundini, che ha ravvisato l’opportunità di avviare delle trattative con i proprietari del lotto per acquisire informazioni circa la fattibilità di un’eventuale vendita a favore del Comune di Marcellina e di ottenere un’esatta quantificazione economica del valore del bene.

Per ora la giunta Lundini ha incassato il parere di assenso da parte del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.

A favorire la compravendita sarà anche l’articolo 1, comma 889, della legge 27 dicembre 2019, numero 160, in base alla quale a decorrere dall’annualità 2020 gli enti locali possono procedere all’acquisto di immobili senza essere più tenuti a dimostrare l’indispensabilità e l’indilazionabilità dell’acquisto, senza attestazione di congruità da parte dell’Agenzia del Demanio, e senza l’obbligo di pubblicazione preventiva sul sito istituzionale.

Sarà comunque il Consiglio comunale di Marcellina a deliberare sull’acquisito: in quella sede l’ufficio tecnico comunale presenterà una perizia di stima dalla quale si evincerà il concreto valore di mercato del bene.