Asta immobiliare a Palestrina: tre appartamenti in vendita e ricerca di offerte migliorative

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito della Liquidazione Coatta Amministrativa della società “Al Fico S.C. edilizia a.r.l.”, ha indetto la vendita senza incanto di tre lotti immobiliari, oltre alla ricerca di offerte migliorative per un quarto lotto. Gli immobili sono situati nel Comune di Palestrina (RM).

La vendita si terrà il giorno 18 maggio 2026 alle ore 15:00, innanzi al Notaio Claudio Ciaffi, con studio in Piazza Albania, 10 – Comune di Palestrina (RM).

Dettaglio dei tre lotti in vendita senza incanto (tutti attualmente liberi):

· Lotto 1: Appartamento alla scala A, primo piano (int. 3), comprensivo di cantina e autorimessa. Prezzo base: Euro 75.920,00 (rilancio minimo Euro 3.000).

· Lotto 2: Appartamento alla scala B, primo piano (int. 6), comprensivo di cantina e autorimessa. Prezzo base: Euro 57.366,00 (rilancio minimo Euro 3.000).

· Lotto 3: Appartamento alla scala A, terzo piano (int. 8), comprensivo di cantina e autorimessa. Prezzo base: Euro 43.135,00 (rilancio minimo Euro 3.000).

Ricerca di offerte migliorative (Lotto 4): Il Commissario Liquidatore informa di aver già ricevuto un’offerta di acquisto pari a Euro 52.000,00 da parte dell’occupante per un ulteriore immobile (Lotto 4). Si tratta di un appartamento alla scala B, secondo piano (int. 9), con cantina e autorimessa (stato: occupato). Si ricercano pertanto offerte migliorative rispetto all’importo di 52.000,00 Euro. Il valore base di perizia in stato libero è di Euro 40.742,00.

Modalità di partecipazione e scadenze: Le offerte devono essere depositate entro le ore 12:00 del giorno stesso della gara (18 maggio 2026) presso lo studio notarile. È richiesto il versamento di un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo offerto e un deposito per fondo spese pari al 5% del prezzo offerto.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il bando su astegiudiziarie.it. Per maggiori informazioni o per concordare visite agli immobili, ci si può rivolgere al Commissario Liquidatore Dr.ssa Maria Maddalena Miuccio scrivendo all’indirizzo email miucciostudio@gmail.com. Perizia, autorizzazione e bando sono disponibili anche presso il Notaio Claudio Ciaffi, previo appuntamento.