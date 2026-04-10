CANTERANO – Domenica il Raduno “Alfa Giulietta Friends Roma” 

Il fascino del Biscione arriva nel borgo di Canterano.

Si terrà domenica 12 aprile dalle ore 07 alle ore 14 in Via Vittorio Veneto il Raduno “Alfa Giulietta Friends Roma”.

Per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza e permettere a cittadini e visitatori di ammirare le vetture in mostra statica, con l’ordinanza numero 5 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, venerdì 10 aprile, dal sindaco Giorgio Catarinozzi è stata predisposta una modifica alla viabilità, il divieto di sosta ambo i lati dalle ore 07 alle ore 14 in Via Vittorio Veneto (dall’inizio del parcheggio a pettine fino a tutta Piazza Filippo Antonioni.

“Siamo lieti di ospitare il club Alfa Giulietta Friends Roma per un raduno all’insegna della passione motoristica e della bellezza del nostro territorio – si legge in un post dell’amministrazione comunale di Canterano – Invitiamo i residenti e i visitatori a collaborare per la buona riuscita dell’evento.

Vi aspettiamo in piazza per ammirare questi splendidi esemplari di Alfa Romeo!”.