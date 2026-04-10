MONTEROTONDO – Ubriaca contromano, fugge all’alt su un’auto non assicurata: arrestata per “fuga pericolosa”

Quattro arresti e una denuncia.

E’ il bilancio dei servizi organizzati dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo volti alla repressione dei reati ed alla verifica del rispetto dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria.

Durante i controlli alla circolazione stradale è stata arrestata una 44enne italiana, gravemente indiziata del reato di “fuga pericolosa”, reato recentemente introdotto con il Decreto Legge numero 23/2026, meglio noto come “Decreto Sicurezza”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 45 del 24 febbraio 2026, relativo a misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, immigrazione, ordine pubblico e contrasto all’uso di armi, in vigore dal 25 febbraio scorso.

I fatti risalgono all’alba di Pasqua, quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monterotondo, nel corso di un servizio perlustrativo nel centro eretino, hanno intercettato un’utilitaria che procedeva contromano a velocità sostenuta.

Nonostante l’alt intimato, la donna non si è fermata, dandosi alla fuga.

Tuttavia è stata bloccata dai militari dopo alcune centinaia di metri.

I successivi accertamenti hanno consentito di appurare che la 44enne italiana si era messa alla guida di un veicolo privo di revisione e copertura assicurativa, con patente scaduta dal 2013 e con un tasso alcolemico superiore a 1 g/l.

Pertanto, oltre al reato di fuga pericolosa, è indagata anche guida sotto l’influenza dell’alcol.

Nel corso di mirati controlli nei confronti di soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale, sono stati arrestati due uomini e una donna.

In particolare, un 35enne colombiano, sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Fiano Romano all’interno di un bar del centro.

Un 40enne italiano, anch’egli agli arresti domiciliari, non è stato trovato presso la propria abitazione e, due giorni dopo, è stato arrestato in esecuzione di un’apposita ordinanza di aggravamento emessa dal Tribunale di Rieti.

Infine, una 44enne è stata individuata e arrestata dai Carabinieri in quanto destinataria di un ordine di esecuzione pena e dovrà scontare 4 mesi di detenzione domiciliare.

Nel corso delle verifiche, è stato inoltre denunciato in stato di libertà un 51enne italiano, sottoposto al regime di detenzione domiciliare, poiché sorpreso in un comune diverso da quello autorizzato per recarsi al lavoro.

Il risultato, frutto della costante attività di controllo del territorio posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’attenzione dei militari nel contrasto ai reati e nella tutela della sicurezza dei cittadini del territorio.