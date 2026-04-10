FONTE NUOVA – Frutta, verdura e bevande sfuse: vietata l’esposizione sui marciapiedi

Gli obiettivi dichiarati sono tutelare la salute pubblica e scongiurare eventuali contaminazioni da smog, polveri e agenti atmosferici.

Per questo il Comune di Fonte Nuova ha imposto il divieto di esporre frutta, verdura e prodotti ortofrutticoli non confezionati nonché bottiglie di acqua e bevande sui marciapiedi o sulla strada, occupando suolo pubblico o all’esterno anche in aree condominiali o private.

Cassette di frutta sui marciapiedi: una scena destinata a sparire da Fonte Nuova entro 5 giorni

Lo stabilisce l’ordinanza numero 11 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, giovedì 9 aprile, dal sindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni.

Con l’atto vengono concessi 5 giorni di tempo per adeguarsi alla nuova disposizione agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare.

Il sindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni

L’ordinanza prende spunto dalla pratica sempre più diffusa negli ultimi tempi di esporre negli spazi antistanti i negozi alimenti sfusi, come frutta e verdura, ma anche bevande, spesso in prossimità della strada, abitudine che comporta una potenziale esposizione a polveri sottili, gas di scarico, agenti atmosferici, contaminanti ambientali, insetti e altri vettori di contaminazione che possono causare patologie anche gravi per l’uomo.

Tra l’altro le cassette di frutta spesso occupano uno spazio superiore alla metà della larghezza dei marciapiedi impedendo la circolazione dei pedoni.

Per chi non rispetta obblighi e divieti imposti nell’ordinanza sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 75 ad un massimo di 500 euro, oltre al sequestro, distruzione e smaltimento di tutti gli alimenti e bevande esposti.

“Si tratta di una misura necessaria per tutelare la salute dei cittadini, garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie e migliorare il decoro e la fruibilità degli spazi pubblici – commenta il sindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni – Sono consapevole che ogni cambiamento richiede attenzione e collaborazione, ma sono certo che, come sempre, gli operatori sapranno adeguarsi con senso di responsabilità.

Continuiamo a lavorare per una città più sicura, ordinata e rispettosa delle regole”.