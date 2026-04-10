GUIDONIA – Sala scommesse chiusa per 10 giorni

Una sala scommesse chiusa e il titolare denunciato.

E’ il bilancio di una attività degli agenti dell’Ufficio Amministrativa del Commissariato di Tivoli in un’agenzia con sede in un quartiere alla periferia di Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto di ogni altra forma di illegalità gli agenti hanno trovato all’interno della sala alcuni minori di 18 anni.

Per questo ieri, giovedì 9 aprile, i poliziotti hanno applicato i sigilli su ordine del Questore di Roma a seguito della sospensione della licenza ai sensi dell’articolo 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

La sala scommesse resterà chiusa per 10 giorni.

Già nella tarda serata del 24 gennaio scorso, sempre durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto di ogni altra forma di illegalità, gli agenti dell’Ufficio Amministrativa del Commissariato di Tivoli avevano sanzionato la titolare di una sala scommesse di Guidonia Centro in quanto all’interno erano stati trovati due ragazzi minori di 18 anni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il 22 gennaio, invece, durante una verifica a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prevista dall’articolo 71 del Dpr 445/2000, i poliziotti hanno trovato all’interno di una sala slot di Tivoli una lavoratrice “in nero” a fare da preposto: il titolare, un imprenditore 50enne italiano, era stato denunciato per violazione all’articolo 88 del TULPS, come nel caso della sala scommesse chiusa ieri (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).