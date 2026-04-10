GUIDONIA – Consegna dosi di cocaina a domicilio: preso pusher incensurato in trasferta

Ogni giorno usciva di casa alle 14 e rincasava alle 22, dopo aver percorso quasi 100 chilometri, il tragitto che separa Roma Nord-Ovest e Guidonia Montecelio.

E’ andava avanti così per settimane, ma i suoi movimenti non sono passati inosservati.

Così ieri pomeriggio, giovedì 9 aprile, gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno arrestato un 25enne italiano residente nella Capitale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il blitz degli investigatori della Squadra Anticrimine è scattato nel quartiere di Villanova di Guidonia.

I poliziotti hanno notato il giovane al volante di una Lancia Ypsilon a noleggio e lo hanno pedinato fino a quando il 25enne ha incontrato un “cliente”.

Al momento della consegna il pusher è stato bloccato, perquisito e trovato in possesso di 15 dosi di cocaina diversa grammatura per un totale di oltre 7 grammi, senza contare i 240 euro considerati provento dell’attività illecita.

A quel punto, è scattata la perquisizione domiciliare nell’appartamento nella zona di Casal del Marmo dove il 25enne, incensurato e disoccupato, abita insieme ai genitori e al fratello.

In un armadio della cameretta del ragazzo i poliziotti hanno rinvenuto occultati 14.400 euro suddivisi in pacchetti sigillati con carta stagnola e cellophane.

Stamane, venerdì 10 aprile, il Tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto concedendo al 25enne la libertà provvisoria in attesa di processo in considerazione del suo stato di incensuratezza.