MARCELLINA – Paese senz’acqua, Acea svela il mistero: “Dispersioni occulte nella rete”

La grande sete a Marcellina è da ricondurre ad alcune dispersioni occulte nella rete.

A metterlo nero su bianco in una nota inviata oggi, lunedì 13 aprile, al sindaco Alessandro Lundini è il Responsabile di Acea Ato 2 Daniele Catani a seguito delle proteste degli abitanti del Comune di 7 mila abitanti al confine tra Guidonia Montecelio e Tivoli, le città più grandi della Città del Nordest.

“Tali criticità – ha spiegato il funzionario di Acea Ato 2 –, manifestatesi con una sensibile riduzione dei livelli di pressione residua e localizzate interruzioni della continuità del servizio, sono da imputarsi alla convergenza di fattori strutturali che hanno alterato l’equilibrio idraulico del sistema”.

“Le analisi condotte – si legge sempre nella nota indirizzata al sindaco di Marcellina – evidenziano come lo scenario attuale risulti aggravato dalla presenza di dispersioni occulte non affioranti all’interno della rete, le quali riducono drasticamente l’efficienza volumetrica complessiva, pregiudicando il mantenimento del carico idraulico ottimale nei serbatoi di accumulo.

La scrivente comunica di aver attivato tutte le misure operative tese a mitigare io disservizi, confermando il massimo impegno nelle attività di individuazione e risoluzione delle criticità esposte”.

Vale la pena ricordare che stamane una lettrice residente in via Generale Cadorna, in pieno Centro cittadino, aveva segnalato alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv l’ennesima giornata di disservizi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Anche questa mattina fino alle 6.15 eravamo senza acqua, impossibilitati a lavarci prima di andare a lavoro – ha scritto la donna – Siamo senza acqua da 3 giorni ormai, nessuno ne parla, né Acea e né il Comune.

Non possiamo lavarci, né cuocere un piatto di pasta, è così tutte le domeniche e tutte le notti da mesi”.

Sabato 11 aprile Acea Ato2 aveva annunciato per la stessa giornata abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua a causa dei forti consumi in tutto il territorio del Comune di Marcellina ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).