MARCELLINA – Carambola tra 4 auto sulla via Maremmana

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 13 Aprile 2026

I feriti estratti dalle lamiere e trasportati in ospedale

Drammatico incidente stradale oggi pomeriggio, lunedì 13 aprile, sulla via Maremmana inferiore, nel territorio di Marcellina.

Il bilancio è di 4 auto danneggiate e 6 feriti.

 

L’Audi A3 è una delle auto coinvolte nella carambola

 

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le ore 14,30.

 

Nell’impatto la Hyundai ha perso il ponte posteriore e le ruote

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una Audi A3 nera diretta da Palombara Sabina verso Guidonia si è scontrata con una Hyundai i10 bianca: l’impatto è stato devastante, tant’è che nell’urto all’Audi si è staccata la ruota destra, mentre la Hyundai ha perso il ponte posteriore e le ruote.

 

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La Renault Twingo coinvolta nello scontro insieme ad una Fiat 500

 

Nella carambola sono rimaste coinvolte anche una Fiat 500 bianca, che ha perso la ruota posteriore sinistra, e una Renault Twingo bordò che ha riportato danni alla carrozzeria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Tivoli, oltre a pattuglie della Guardia di Finanza del Gruppo di Guidonia Montecelio e della Polizia Provinciale che hanno gestito la viabilità.

Le ambulanze del 118 hanno trasportato un 50enne al pronto soccorso dell’ospedale “Santissimo Gonfalone” di Monterotondo dove è stato sottoposto ad accertamenti per alcune contusioni al torace.

Due ragazze e un ragazzo – tutti italiani – sono stati invece trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli: si tratta di una 22enne che ha riportato alcune contusioni a collo, torace, mano e spalla, di una 24enne con trauma toracico, e di un 18enne, contuso a clavicola e caviglia.

I conducenti delle auto coinvolte sono stati sottoposti ai test per accertare eventuale assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

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La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Tivoli.

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