Verso le elezioni

In campo una squadra di giovani e professionisti

Pietro Nicotera è pronto a scendere in campo. Ieri, mercoledì 30 giugno alle 18,30 al ristorante Campanellu ha presentato la squadra, ormai quasi al completo, con la quale punta al suo bis da sindaco a Marcellina, dopo l’esperienza da primo cittadino, tra il 2012 e il 2015. ”Porterò a termine i progetti avviati. La nuova squdara me lo permetterà”. A sostenere Nicotera Nadia Lattanzi, Ludovica Foschini, Vito Proietti, Anna Alessandrini, Dario Alessandrini, Fabio Marino, Martina Tuccinardi, Pasquale Velardi e Armano Crialesi. Alla presentazione, che secondo Nicotera è aperta a ogni inclinazione politica, Alessandro Messa, coordinatore Lega Guidonia Montecelio e responsabile Organizzazione Lega Provincia Roma. Gli altri candidati in lizza per le elezioni sono Alessandro Lundini, il giovane sindaco in carica, Cesare Placidi, già alla guida del Comune per 19 anni, e Aldo Valeriani, ex consigliere comunale.