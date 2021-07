Bonus in busta paga se l’Italia vince Euro 2020

Tifare Italia in differita

Quando in Italia sono le 21, in Vietnam gli orologi sono sintonizzati sulle 2 di notte. Questo significa che, volendo seguire a quell’ora una partita della Nazionale italiana dagli schermi televisivi del Sud Est Asiatico, bisogna tirare tardi.

È quello che sta facendo un imprenditore romagnolo che da 21 anni vive in Asia vendendo i suoi prodotti di arredamento in tutto il mondo.

L’uomo ha promesso un bonus in busta paga ai suoi dipendenti in caso di vittoria dell’Italia agli europei di calcio. Non solo un gesto di fiducia verso la squadra allenata da Roberto Mancini, ma anche un modo per fidelizzare i lavoratori, facendoli sentire parte integrante di un investimento estero e di un pezzetto del Bel Paese. Dipendenti ai quali finora della squadra azzurra francamente non è importato nulla, semplicemente perché sono tutti vietnamiti.

Ma se tutto filerà come sperato dall’imprenditore forlivese, si ritroveranno in tasca il 12 per cento in più del loro stipendio abituale: un modo per tifare Italia, anche se in differita e dall’altra parte del mondo.