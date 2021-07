TOR LUPARA – Entra nel supermercato e ruba trecento euro di spray per zanzare

Ha provato ha portare via spray e materiale antizanzare per un valore complessivo di oltre trecento euro. Non c’è riuscita solo grazie all’intervento di un carabiniere libero dal servizio che ha assistito alla scena e l’ha bloccata.

Il fatto è successo alla Coop di Tor Lupara, via Nomentana angolo via Brennero, la mattina di lunedì 5 luglio. La ladruncola – una rom di origini rumene – era entrata e aveva infilato in una borsa i prodotti, lasciandola poi nei pressi delle porte di uscita. A quel punto è entrata nel supermercato e ha preso un rotolone di Scottex. Dopo averlo pagato ha recuperato la borsa appostata ed è uscita, ma il carabiniere è intervenuto prontamente. Fuori al negozio c’erano anche due amiche che l’aspettavano e che non erano entrate.

La donna è stata denunciata a piede libero e la refurtiva restituita al personale del supermercato Coop.

