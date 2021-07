Il balcone di Fantozzi

Un tuffo che fa morire dal ridere

“In questa casa e da questo terrazzino, per arrivare a timbrare il cartellino d’entrata alle ore 8.30 precise, il Rag. Ugo Fantozzi prese l’autobus al volo”.

L’abitazione in questione si trova in un tratto romano della tangenziale dove il mitico personaggio creato ed interpretato da Paolo Villaggio si è letteralmente “tuffato e spalmato” sul tetto di un mezzo pubblico per arrivare in tempo in ufficio.

Con una targa alla memoria, Roma ha voluto rendere omaggio all’attore genovese a quattro anni dalla sua scomparsa e a 50 dalla pubblicazione del primo romanzo che ci ha fatto conoscere ed amare l’impiegato Ugo vittima di soprusi e di abusi di potere. La palina celebrativa sarà posizionata in viale Castrense, al Tuscolano.

In realtà, nel film, la casa di Fantozzi ha una doppia location: la tangenziale appunto con il suo celebre balcone e uno stabile di via di Donna Olimpia, nel quartiere di Monteverde, per quello che riguarda alcune scene girate nel cortile di casa Fantozzi.