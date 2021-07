Guidonia, arriva la carta d’identità elettronica

Prosegue il percorso di digitalizzazione dei servizi forniti dal Comune di Guidonia Montecelio, con l’obiettivo di semplificare ed agevolare il rapporto tra il cittadino e l’Ente. E’, infatti, già disponibile da venerdì 2 luglio la possibilità di prenotare in modalità online l’appuntamento per richiedere la carta d’identità elettronica. Restano validi gli appuntamenti prenotati precedentemente per cui si è ottenuta una risposta, mentre chi ha inviato una mail ma non ha ancora risposta, deve prenotarsi in modalità online.

E’ necessario semplicemente accedere al seguente link scegliendo la data e l’orario più comodo

“Stiamo puntando molto sulla digitalizzazione ed informatizzazione della macchina amministrativa- dichiarano il Sindaco Michel Barbet e l’Assessore ai Sistemi Informativi Andrea Saladino- abbiamo attivato la possibilità di richiedere i certificati anagrafici in modalità online tramite Spid ed abbiamo firmato una convenzione con la Federazione Italiana Tabaccai per effettuare le stesse operazioni nelle tabaccherie della nostra Città. Ora velocizziamo anche la richiesta dell’appuntamento per richiedere la carta d’identità elettronica, così i nostri concittadini potranno ottenere la carta d’identità nella giornata che preferiscono evitando file e perdite di tempo”.