Montelibretti, finiti i lavori del palazzetto dello sport

La struttura di oltre 350 metri quadri è costata un milione di euro

Montelibretti completa i lavori della palestra scolastica: sarà utilizzata anche come palazzetto dello sport. E’ una costruzione di oltre 350 metri quadrati realizzata in prossimità dell’istituto scolastico Carlo Petrocchi, in via Aldo Moro. ”L’inaugurazione è prevista entro l’inizio dell’anno scolastico”, ha assicurato il sindaco Luca Branciani. La palestra è stata realizzata con un fondo di circa un milione di euro stanziato nel 2015 dalla Pisana. ”Contestualmente la scuola è stata attrezzata con un impianto fotovoltaico che permetterà di razionalizzare i costi”, ha aggiunto Branciani, ”La palestra potrà ospitare anche manifestazioni non sportive come concerti e recite scolastiche, manifestazioni in caso di pioggia”. Il progetto era stato avviato dall’attuale sindaco già quando era assessore ai lavori pubblici con la precedente giunta guidata da Antonio Catania.