Monterotondo, frontale in Via Sandro Pertini

Chiusa per viabilità Via Sandro Pertini a Monterotondo. Al momento non è quindi possibile proseguire nel tratto lungo la ciclabile. Percorribilità comunque garantita verso Mentana e verso il centro di Monterotondo. La dinamica del frontale resta ancora da valutare. Sul posto la polizia municipale di Monterotondo.