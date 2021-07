Volontario italiano ucciso in Messico

Un volontario italiano è stato ucciso a San Cristobal de Las Casas, in Chiapas, a colpi di pistola. Michele Colosio, 42 anni di Borgosatollo in provincia di Brescia, da dieci anni faceva la spola tra l’Italia e il Messico per seguire progetti di cooperazione.

Secondo una prima ricostruzione dell’omicidio, gli spari sarebbero partiti da un uomo in sella ad una motocicletta verso le 22, ora locale. Inutili i soccorsi: Colosio è morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale.

Ancora da chiarire le cause dell’assassinio. Al momento le forze dell’ordine messicane, assieme a quelle italiane, sono al lavoro per cercare di rintracciare l’omicida. Si indaga sulla vita della vittima in Messico dove l’ex tecnico di radiologia, gestiva un podere e progettava interventi per l’istruzione di bambini poveri. Non si esclude però che possa essersi trattato di una rapina finita male.

Foto: Giornale di Brescia