Il primo mondiale di calcio della storia

Il 13 luglio, siamo nel 1930, è una data storica per il calcio dato che ha inizio in Uruguay il primo campionato del mondo. Ovviamente, il calcio moderno è molto lontano da quella edizione sudamericana che si gioca in una sola città: Montevideo, capitale del Paese. I team partecipanti sono tredici sette dal Sudamerica, due dal nord America e quattro dall’Europa. La finale, davanti a un pubblico di 93.000 spettatori viene vinta dall’Uruguay che sconfigge 4-2 l’Argentina. All’appello manca la nostra nazionale che non partecipa alla competizione, perché ufficialmente gli Azzurri non intendono sobbarcarsi un viaggio lunghissimo e, poi, non hanno intenzione di restare due mesi in Uruguay. In realtà alla base del rifiuto potrebbero esserci le pessime relazioni fra la federazione uruguaiana e quella del nostro Paese, accusata dai sudamericani di attingere “troppo” ai calciatori uruguaiani e pure argentini, facendo leva sulle diffuse discendenze italiane nella popolazione dei due paesi.

