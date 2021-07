Castel Madama, spunta un terzo candidato

La sfida si prevedeva a due, tra Isabella Bianchi e Michele Nonni

In vista delle prossime elezioni a Castel Madama ai due sfidanti già scesi in campo, la farmacista Isabella Bianchi e l’agente di polizia provinciale Michele Nonni, se ne è aggiunto un terzo, Enzo Stazi dirigente Confartigianato. La maggioranza uscente alla fine, infatti, si è spaccata. La parte più fedele al sindaco uscente Domenico Pascucci ha deciso di appoggiare la Bianchi, la restante all’ombra del presidente della Pro Loco, Angelo Iurlaro ha deciso invece di proporre il candidato Enzo Stazi, impiegato pubblico. Pronti pure i nomi delle liste: ”ViviAma” Castel Madama sosterrà la Bianchi; ”Tutta un’altra storia” Nonni, e ”Scegli la ripartenza”, Stazi. Il sindaco Pascucci, insomma, uscirà di scena: pur volendo non potrà ricandidarsi, considerato che ha già svolto due mandati in un centro con più di cinquemila abitanti. Dieci anni di lavoro impegnativi, in particolare gli ultimi durante i quali Domenico Pascucci, di professione medico di base in paese, ha dovuto far fronte all’emergenza Covid.