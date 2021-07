Tivoli. Visite guidate fra passato e mitologia  

I tiburtini hanno voglia di ripartire e nel mese di luglio l’Unione Commercianti ripresenta “Shopping sotto le stelle” in concomitanza con i saldi estivi. L’iniziativa ha il target di lanciare il commercio tiburtino, ma in questa occasione oltre a percorrere le vie cittadine i visitatori potranno usufruire il venerdì e il sabato di visite guidate sul percorso e la possibilità di visitare la Mensa Ponderaria, chiusa da diverso tempo, e il tempio dell’Ercole Vincitore. Ogni venerdì pomeriggio, dal 9 luglio al 20 agosto, visita guidata di presentazione della città di Tivoli, dall’Arco dei Padri Costituenti fino ai Templi dell’Acropoli, con un percorso nel centro medievale e rinascimentale. La visita guidata terminerà ai Templi dell’Acropoli, i visitatori potranno ripercorrere le vie centrali della città per poi entrare, nella splendida Villa d’Este, aperta fino alle 23.45 (ultimo ingresso 22.45). Sabato: Sulle tracce di Ercole. Fino al 25 Settembre, apertura straordinaria ed Eeclusiva della Mensa Ponderaria. La visita guidata, dopo aver toccato, in un percorso molto importante con partenza da L.go Cesare Battisti, toccherà i punti di interesse storico ed archeologico dell’antica Tibur, passerà dal Santuario di Ercole Vincitore e finirà alla Mensa Ponderaria, ufficio dei pesi e delle misure nell’antico Foro Tiburtino.

Condividi l'articolo: