L’esperta schiacciatrice Michela Culiani nuovo acquisto dell’Ics Volley Santa Lucia

Dopo due anni martoriati dall’emergenza Covid, l’I.C.S. Volley Santa Lucia sta programmando la prossima stagione sportiva con ambizioni di vertice. Venerdì 16 luglio è stata presentata Michela Culiani, una schiacciatrice di 32 anni con una lunga esperienza in serie B1 e B2. Ad accoglierla il presidente Martina Amatucci e Daniele Scatassi.

Nella stagione 2021/22 farà parte della prima squadra femminile allenata da mister Lorenzo De Gregoriis e sosterrà il progetto seguendo la crescita di alcune categorie.

Partita da Roma, sua città di origine, la forte giocatrice ha proseguito poi la sua carriera in Veneto, Umbria, Marche, Sicilia, Campania, Salento e Abruzzo dove ha militato a Chieti nella Pallavolo Teatina, per poi finire ad Aqui Terme in Piemonte.

“Causa Covid è stato un periodo complicato per me, come per tutti, e ho voluto fare una scelta che mi riportasse anche vicino casa – spiega Michela Culiani – Ho avuto la fortuna di conoscere questa società con un progetto ambizioso e stimolate, oltre a un mister bravissimo che ho affrontato diverse volte da avversaria”.

Michela non vede l’ora di affrontare la nuova stagione, pronta a mettersi a disposizione del gruppo.

“Sono pronta a mettere la mia esperienza a disposizione della squadra – afferma – Sono un’atleta a cui piace lavorare molto, anche in palestra, e spero di trasmettere questa passione a tutto il gruppo, anche perché le partite si vincono tutte insieme”.