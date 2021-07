Palombara, Palombi: “Si alla sinergia tra pubblico e privato”

Gli imprenditori continuano coraggiosamente a lavorare nel turismo e continuano ad attrarre gente e per questo devono essere supportati dalle amministrazioni e dagli enti locali – dichiara il Sindaco – le amministrazioni devono fare di tutto affinché le attività non solo si mantengano, ma vengano poi implementate.

Il territorio di Palombara è un territorio ricchissimo ed ha bellezze come le Terme di Cretone, dobbiamo far si che vengano partecipate da più turisti.

Qualche anno fa la scuola superiore di Palombara è stata trasformata in un istituto alberghiero, – continua il Sindaco – siamo convinti che la vocazione della Sabina Romana sia di tipo turistica e orientata al buon cibo, é quindi è importante creare le condizioni per studiare e far rimanere i ragazzi sul nostro territorio. Il turismo oggi si sta trasformando in un turismo di prossimità, dobbiamo va sfruttata la vicinanza con Roma. – conclude –