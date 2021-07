Deride il lockdown e viene cacciata dall’Australia (e da un Reality)

“Battute”

Rispedita a casa e senza neanche tante scuse. È accaduto alla commentatrice britannica Katie Hopkins, espulsa dall’Australia per aver preso in giro la quarantena in hotel e deriso il lockdown attualmente in vigore a Melbourne e Sidney.

Nota sui social per le sue frasi razziste e discriminatorie, la giornalista era arrivata nel Paese per partecipare al reality televisivo Grande Fratello Australia. Venerdì ha pubblicato un video dalla sua camera d’albergo in cui diceva di voler “mettere in pericolo” le persone aprendo a sorpresa la porta “senza mascherina” quando le avrebbero portato il cibo. Nel filmato Hopkins ha anche definito il lockdown come la “più grande bufala della storia umana”.

Immediata la reazione delle autorità australiane che hanno deciso di annullarle il visto e rimpatriarla immediatamente nel Regno Unito. Il ministro degli Interni Karen Andrews ha definito i commenti della britannica “orribili” e un “pugno in faccia” per gli australiani in isolamento

Nel frattempo l’opinionista, una delle preferite dell’ex presidente americano Donald Trump che l’ha ritwittata in diverse occasioni, era stata anche cacciata dal reality. Per ora non ha commentato la sua espulsione ma ieri si è giustificata dicendo che quelle sul lockdown erano solo battute. L’anno scorso è stata bandita da Twitter per aver ripetutamente violato le linee guida sull’incitamento all’odio. Una volta aveva definito gli immigrati “scarafaggi” e l’Islam “ripugnante”.