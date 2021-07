Olimpiadi a rischio

A tre giorni dall’apertura ufficiale dei Giochi di Tokyo 2020, resta ancora un clima di incertezza dovuto all’evolversi della pandemia di Covid in Giappone. Non trapelano intendimenti precisi dal gotha organizzativo del meeting olimpico giapponese. Ma si ammette che se ci fosse ulteriore diffusione dell’infezione almeno la consultazione del vertice a cinque si impone come doverosa. Visto che è difficile pensare che i dati decrescano, a presto si prevede questo summit supremo. Ma a fronte delle rassicurazioni sulla tenuta dell’evento lo stato di emergenza si considera prorogato fino alla fine dei giochi.

