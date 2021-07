Gli italiani vogliono la Green Pass

Il tema della Green Pass non lascia indifferenti. Lo dice un sondaggio realizzato per il quotidiano IL Foglio. Sono molto favorevole il 42 per cento degli intervistati sulla possibilità di estendere il Green Pass.. Il 31 per cento è del partito: ‘‘abbastanza favorevole’’. Espressione con la quale il sondaggio probabilmente vuole significare che questo tipo di favorevoli vogliono capire meglio. Il 10 per cento sono poco favorevoli (espressione incomprensibile) e il 16 per cento non lo sono affatto. Solo l’1 per cento non ha opinione. Sempre secondo il sondaggio nove elettori su dieci del centrosinistra sono a favore dell’estensione dell’uso. Al 79% per gli elettori del Movimento 5 Stelle. Al 64%, elettori della coalizione del centrodestra.

Il Green Pass viene concesso a chi ha ricevuto il vaccino e a chi recentemente è risultato negativo a un tampone o è guarito dal covid-19.