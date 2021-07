Castelnuovo di Porto, 36 nuove telecamere per la videosorveglianza del territorio

I dispositivi, inoltre, disponendo di altoparlanti potranno essere utilizzati in caso di emergenza di Protezione Civile per la diffusione di messaggi alla popolazione in tempi rapidissimi.

L’intero sistema sarà gestito nel pieno rispetto della legge sulla privacy. Al parcheggio Lanzetta, un’area particolarmente frequentata in località Ponte Storto, sarà inoltre installata una colonnina SOS, un Totem Salvavita munito di defibrillatore DAE utile in caso di necessità”.