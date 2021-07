Tivoli, Danze meditative a Villa d’Este

Non uno spettacolo ma emozioni e spiritualità in uno dei luoghi più belli del mondo

Danze di acqua, luna e stelle. Tornano per tutti i venerdì sera di luglio ed agosto le Danze Meditative all’interno dei giardini incantati di Villa d’Este. L’appuntamento è alle 20,30 alla Rotonda dei Cipressi, nel cuore del monumento estense.

Un’opportunità unica che nasce da un progetto di Anna Maria Pensa, pedagogista musicalterapeuta di Tivoli. ”Abbiamo bisogno di bellezza in questi periodi”, spiega l’esperta, tra l’altro membro del consiglio internazionale di danza Unesco, ”E le nostre serate offriranno. Ci troviamo in un luogo che è l’essenza della bellezza per eccellenza. Danziamo dentro dei giardini che sono monumento dell’umanità. Magnificenza pura che si mescolerà con l’armonia, la bellezza della danza”. Una danza particolare, a cerchio, un ripetersi di passi che permettono di meditare in movimento.

Ogni venerdì di luglio e agosto, alle ore 20.30 a Villa d’Este. La partecipazione non è a pagamento. Basta il biglietto d’ingresso alla villa.