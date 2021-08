I vaccinati che si contagiano sono contagiosi?

La dichiarazione del virologo Anthony Fauci ha gettato sconquasso nella battaglia culturale per la vaccinazione

Problema: la carica virale di un contagiato vaccinato è la stessa di un altro che vaccinato non è. La dichiarazione del famoso virologo Anthony Fauci ha fiaccato le motivazioni di tutti coloro che stanno sostenendo le ragioni per vaccinarsi tutti al più presto. Ma le dichiarazioni di stampa contrastano con l’articolazione della ricerca scientifica che sui problemi non ha e non può avere risposte monocolori.

Risponde a distanza sul Corriere della Sera Massimo Andreoni, direttore di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. I primi giorni le due cariche – vaccinato e non- possono essere simili. Il vaccinato però vede ridurre la sua carica più velocemente del non vaccinato.

Negli Usa è stato conteggiata la pervasività del Covid anche tra i vaccinati. Sono trentacinquemila quelli che hanno preso nuovamente il Covid pur essendo vaccinati. Una percentuale dello lo 0,021% dei questi 162 milioni di vaccinati. Lo riporta una ricerca del Centers for disease.