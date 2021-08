Palombara Sabina porta l’Italia agli europei di karate

Da Palombara Sabina a Oradea con orgoglio. Tre atleti del paese delle cerase porteranno la bandiera italiana alle nazionali europee di karate in programma a ottobre in Romania dal 27 al 31 ottobre. Daniele Refolo, 16 anni, per la categoria juniores, Alessandro Passacantilli, 15 anni per i cadetti, e Beatrice Gilardi, 17 anni nella categoria juniores femminile, sono stati convocati dai dirigenti della nazionale per rappresentare l’Italia nella gara internazionale.

Nella palestra di Palombara dove si allena la “S.D. Karate Accademy” gestita da Valeria Refolo, sorella maggiore di Daniele, la preparazione continua. L’allenatore, Massimiliano D’Antoni, 29 anni, palombarese anche lui, oro ai mondiali del Brasile del 2010 nella categoria cadetti e bronzo due anni dopo nel mondiale in Serbia per gli juniores, è fiero. “Sono stati bravi, volenterosi perché hanno continuato ad allenarsi con costanza anche quando il mondo era fermo per il Covid”, spiega, “Essendo degli atleti di agonistica hanno avuto l’opportunità di continuare con costanza gli allenamenti che erano stati avviati con una precedente insegnante, Federica Refolo. Una opportunità che hanno colto in pieno impegnandosi. E ora i risultati sono arrivati. Per la nostra associazione sportiva è un grande orgoglio rappresentare l’Italia agli europei”.