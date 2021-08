Barbet sbarra la strada per contrastare gli “zozzoni”. Chiusa Via dell’Inviolata

L’ordinanza Sindacale

Il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet ha appena firmato un’ordinanza sindacale volta alla chiusura al traffico veicolare di Via dell’Inviolata per dire basta all’immondizia. Un azione a tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente – dichiara il Sindaco – Oltre ai problemi ambientali dovuti alla discarica, Via dell’Inviolata è spesso soggetta allo sversamento illegale dei rifiuti e questo provvedimento punterà ad impedire che questa pratica assolutamente incivile venga ancora perpetuata.