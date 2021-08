Un fondo di 15.000 per Villa Gregoriana

C’è anche Villa Gregoriana tra i sei monumenti del Fai prescelti da una societa di Varese, la VeryFastPeople di Varese, per destinare una donazione di 15.000 euro. La donazione andrà al sito più votato dagli amministratori di condominio, che aderiscono alla società e comunque alla scelta. “Da sempre abbiamo a cuore il patrimonio immobiliare italiano e cerchiamo di prendercene cura, giorno dopo giorno, al fianco dei nostri clienti. Sia che si tratti di Condomini, sia di beni storici da salvaguardare”, scrivono dalla società, “Per questo motivo siamo diventati sostenitori del FAI – Fondo Ambiente Italiano, a cui destineremo una donazione di 15.000 euro per la tutela, la cura e la salvaguardia di uno dei suoi Beni”. Villa Gregoriana è uno dei monumenti storico naturalistici più noti d’Italia per i suoi boschi, sentieri, antiche vestigia, grotte naturali. All’interno del suo parco, voluto da Papa Gregorio XVI nella prima metà dell’Ottocent, l’Aniene viene inghiottito nella roccia e poi si tuffa in una spettacolare cascata. Si vota sul sito della società.

Condividi l'articolo: