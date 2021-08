Viene bastonato perché malato

Lo hanno lasciato per giorni senza cibo e poi bastonato alla testa per ucciderlo forse perché ritenuto malato, ma Core ora è stato salvato, messo al sicuro in una clinica veterinaria di Guidonia. La sua eroina si chiama Tania Magrini, volontaria dell’Enpa di Castel Madama che lo ha trovato nei pressi dell’autostrada. Si è commossa appena lo ha visto. Il cane aveva la cute deturpata da rogna e leishmania. Dal resto degli esami svolti in una clinica veterinaria di Guidonia è emerso che sarebbe stato colpito alla testa, probabilmente con un bastone o con dei sassi. La sua ripresa sarà lenta, ma almeno ora Core è al sicuro. Questo è il nome che gli è stato dato.

