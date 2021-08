Castel Madama – Gara di solidarietà per salvare Core, il cane bastonato

Gara di solidarietà per salvare Core, il cane bastonato a Castel Madama. Con il cranio fratturato, un occhio fuoriuscito per le bastonate ricevute, lotta per salvarsi nella Clinica Veterinaria Guidonia. Tania Magrini, la volontaria Enpa di Castel Madama che lo ha cercato per giorni nelle campagne del paese prima di riuscire a catturarlo, aiutata da amiche e animaliste sta tentando di raccogliere i fondi necessari per pagare le spese sanitarie che viste le condizioni del cane si prevedono ingenti. I commercianti di Castel Madama ieri hanno donato cinquecento euro.

“Non è stato facile catturare Core, così l’ho voluto chiamare”, racconta Tania Magrini, responsabile adozioni del Rifugio Fidolandia di Castel Madama, “Avevo ricevuto più segnalazioni di un cane senza pelo che girovagava nelle campagne del paese, prima a ridosso dell’autostrada ma anche in località La Crocetta. L’ho cercato per quattro giorni. Qualche amico era riuscito anche a fotografarlo, ma non si faceva avvicinare. Lunedì poi l’ultima segnalazione. Quando l’ho visto ho pianto. Era stato picchiato, bastonato. E’ probabile che qualcuno abbia cercato di ucciderlo dopo che erano circolate voci delle sue ricerche. Forse per evitare che qualcuno potesse risalire al proprietaro”. Il cane era denutrito, affetto da rogna e ricoperto di zecche e pulci, si muoveva a fatica per le bastonate alla testa. “Siamo riusciti ad accerchiarlo e a catturarlo con una corda. Era terrorizzato e dolorante”, racconta la volontaria, “Spero che si salvi. Noi ce la metteremo tutta per farlo sentire amato”.

Per la raccolta fondi: bonifico bancario sul conto corrente n. (IBAN) IT12 Z030 6909 6061 0000 0137 822 intestato a “Ente Nazionale Protezione Animali Sezione di Roma” oppure con carta di credito o PayPal roma@enpa.org

Specificare “Core”.