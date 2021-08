L’Orietta nazionale è la regina dell’estate 2021

Chissà se dopo oltre 50 anni di carriera, milioni di dischi venduti, impegni televisivi a ripetizione, Orietta Berti avrebbe mai pensato di diventare anche la regina del tormentone estivo 2021. Eppure, grazie a un’intuizione di Fedez e alla collaborazione con Achille Lauro, l’inusuale trio con il brano Mille, dalle atmosfere anni ’60, spopola al ritmo di milioni di streaming (oltre 51 milioni solo su Youtube), passaggi radio, dischi di platino (già tre quelli conquistati), incoronando l’Orietta nazionale regina.”Ma mica è il mio primo tormentone – rivendica lei, raggiunta al telefono nella sua casa in provincia di Reggio Emilia, circondata dai suoi numerosi cani e gatti che in sottofondo richiamano la sua attenzione -: Finché la barca va ha venduto 9 milioni di dischi. E poi Via dei Ciclamini, L’Altalena, certo erano altri tempi…”.

Tempi che cambiano, ma divertimento – e passione – che restano. Come non viene meno la voglia di mettersi in gioco. Ed è questo che l’ha portata a collaborare con Fedez e Achille Lauro.

Ma Orietta non si ferma all’estate, in autunno riconfermata ospite fisso a “Che Tempo che fa” di Fabio Fazio impegno a cui si aggiungerà molto probabilmente il ruolo di giudice alla nuova edizione di The Voice Senior.