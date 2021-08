Sicilia, caldo e giallo

Turismo sempre più a rischio nell’isola della Magna Grecia, si temono disdette per il 20% delle prenotazioni

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs stimano che il flusso di turismo in arrivo per la seconda metà di agosto vada in crisi. Si teme il 20% di rinunce. I segnali arrivano dalle comunicazioni che trasmettono gli albergatori. Le prenotazioni dal 23 in poi trovano tante disdette. Non a caso è il periodo in cui la Sicilia dovrebbe passare a zona gialla. Le richieste dei sindacati al governo, quindi, è quella di intervenire davanti a questa evenienza.

Ma probabilmente a terrorizzare le vocazioni turistiche per la Sicilia è anche il nome di Lucifero ribattuto come nome per la calata del caldo stressante. Con i quarantotto gradi ora l’isola è in piena calura estiva. Si parla di picco climatico per il nostro paese. Superato a Siracusa, infatti, il record di caldo a livello italiano.