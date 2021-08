MENTANA – Topi d’appartamento, lasciavano i segni vicino alle porte

I carabinieri della Stazione di Monterotondo hanno denunciato nella giornata di ieri tre stranieri con l’accusa di essere gli autori di furti in zona Mentana. Stando alla ricostruzione effettuata dai militari, i tre che venivano da fuori nella città garibaldina, lasciavano dei segni vicino alle porte e poi tornavano il giorno dopo a verificare se fossero ancora intatti. In quel caso era un segnale che la famiglia residente era in vacanza e si sentivano liberi di poter tentare il colpo.

