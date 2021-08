Nuovo rinforzo per la Tivoli Calcio 1919, Alessio Fatati vestirà la maglia amarantoblu

Importante colpo a centrocampo per la Tivoli Calcio 1919 che ha raggiunto l’accordo con Alessio Fatati. Il centrocampista classe ’89, nella sua lunga carriera ha vestito molte e prestigiose maglie tra cui Pomezia, in Lega Pro, oltre a Unipomezia, Trastevere, Sora, Monterotondo Lupa, Pro Vasto, in Serie D.

“Con Fatati – commenta il direttore Sportivo Enrico Pagliaroli – abbiamo voluto mettere a disposizione di mister Pascucci un elemento di lunga esperienza che va a completare ed arricchire il nostro centrocampo”.

“In attesa di conoscere con certezza quale categoria affronteremo nella prossima stagione – aggiunge la presidentessa Patrizia Diodati – vogliamo farci trovare pronti ad ogni evenienza. Di sicuro la Tivoli Calcio 1919 vorrà affrontare il prossimo campionato da protagonista e con Fatati il nostro livello cresce ancora”.