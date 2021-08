MENTANA – Malore in casa, muore giovane di 19 anni

Tragedia oggi pomeriggio a Mentana. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre era in casa. Erano circa le ore 18 e in casa c’erano anche i genitori. Il giovane stava scendendo di casa per provare ad andare all’ospedale, ma si è accasciato al suolo in strada sotto casa. I passanti hanno chiamato i soccorsi ed è intervenuto anche l’elisoccorso, ma per il giovane non c’è stato niente da fare. Stando a una prima ricostruzione pare si tratti di un infarto, ma la salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria e dunque verrà disposto l’esame autoptico per fare piena luce. Il giovane era uno sportivo (leggi qui), talento del calcio regionale, e la notizia delle sua morte ha rattristato la comunità in un giorno di festa come quello di oggi.

Condividi l'articolo: