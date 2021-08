Profughi afghani nel Lazio, oltre mille famiglie ospitate negli alberghi

Sono oltre mille le famiglie di profughi afghani ospitati dalla Regione Lazio negli alberghi. I profughi arrivati in questi giorni a Fiumicino sono stati sistemati dalla protezione civile regionali in strutture della zona.

“Sull’Afghanistan è il momento della solidarietà e dell’accoglienza”, dice il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, che fa il punto della situazione. “In piena sintonia con la protezione civile nazionale – commenta il presidente Nicola Zingaretti – già da sabato ci siamo attivati con un punto di accoglienza del gruppo regionale all’aeroporto di Fiumicino, e da allora abbiamo sistemato mille famiglie negli alberghi senza dividere i nuclei familiari“.

“Il sistema sanitario regionale – aggiunge Zingaretti – sta garantendo il rispetto della quarantena in piena sicurezza. Grazie alle tante associazioni di volontariato che stanno collaborando per garantire i beni di prima necessità per le famiglie, per le bambine e per bambini. Grazie per questo grande sforzo che vede protagonisti operatori e volontari. Stiamo facendo di tutto per garantire il massimo dell’efficienza davanti a una vicenda drammatica”.