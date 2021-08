TIVOLI – Cliente minacciato con una mazza da baseball, chiuso locale

Sono stai gli agenti del commissariato di Tivoli, diretto da Paola di Corpo, a notificare questa mattina al titolare di un locale di zona il provvedimento con il quale il Questore di Roma ha disposto la sospensione temporanea della licenza ai sensi dell’art 100 del T.U.L.P.S., per 5 giorni. A far scattare la chiusura, al termine di una accurata istruttoria avviata dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, diretta da Agnese Cedrone, un episodio denunciato da un cliente dell’esercizio commerciale, minacciato con una mazza da baseball dal titolare. Accertamenti successivi effettuati dallo stesso commissariato hanno poi evidenziato come il proprietario non fosse nuovo a tali episodi.

Condividi l'articolo: