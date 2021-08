FONTE NUOVA – Addio all’ex presidente Paolo Candido

Si è spento ieri l’ex presidente del Fonte Nuova calcio Paolo Candido. Aveva diretto la società circa cinque anni fa con la prima squadra in Promozione, portandola poi alla fusione con l’Audax Praeneste Carchitti. Candido era un talento del calcio e, nonostante la fede laziale, aveva giocato nella Primavera della Roma frequentando anche la prima squadra ai tempi di Giannini e Aldair. Grande rammarico quello di non essere riuscito a esordire in Serie A, ma scendendo di categoria in Serie C fece una bella carriera segnando molti gol in squadre come la Centese e l’Anziolavinio.

Condividi l'articolo: