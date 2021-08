Agevolazioni trasporto pubblico, ancora tutto bloccato

Al momento persiste il blocco dei sistemi regionali a causa dell’ormai noto attacco hacker che ha reso e rende tuttora i servizi non raggiungibili.

Ci scusiamo per il disagio, stiamo lavorando per ripristinare tutte le funzioni del sistema delle Agevolazioni nel più breve tempo possibile che, tuttavia, non sarà garantito per il mese di settembre.

Fino al ripristino del sistema non sarà possibile fruirne da parte di nessuno tantomeno effettuare la lavorazione delle istanze

