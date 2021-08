MONTEROTONDO – Albero caduto in strada dopo il nubifragio

Dopo li nubifragio di oggi pomeriggio, un grosso albero è caduto in Via Matteotti all’altezza di Via Olimpia lungo la sede stradale a Monterotondo.

Grazie alla tempestiva richiesta della Centrale Operativa dei Carabinieri di Monterotondo la Protezione Civile è intervenuta sul posto.

La collaborazione con i Carabinieri e con la Polizia Locale ha consentito di limitare i disagi garantendo il normale deflusso del traffico tra cui i bus adibiti a servizio pubblico.