Vendemmia nel Lazio, per il 2021 si prospetta meno vino ma più buono

Le stime dell’Arsial, Agenzia regionale per lo sviluppo e l’Innovazione dell’agricoltura del Lazio, per la vendemmia 2021 prospettano un piccolo calo rispetto al 2020. Dalle prime analisi effettuate dei tecnici in alcune circoscritte zone della regione la gelata tardiva del mese di aprile potrebbe infatti aver determinato un calo produttivo dal 5% a picchi aziendali del 30%. Considerando che lo scorso anno la vendemmia aveva fruttato una produzione di circa 800.000 ettolitri di vino di cui circa il 75% rivendicato a Do/Ig del Lazio. I dati, al contempo, farebbero pensare ad un’ottima annata per la qualità.

Condividi l'articolo: