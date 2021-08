TIVOLI – Due romeni beccati a scaricare illegalmente rifiuti in via Tommaso Neri

Multati per abbandono di rifiuti due rumeni beccati a scaricare illegalmente in via Tommaso Neri. I carabinieri forestali di Guidonia sono riusciti a individuarli grazie alle telecamere dell’Asa e al supporto dei volontari della Congeav. Entrambi sono residenti a Guidonia Montecelio.