MENTANA – Il candidato sindaco del centrodestra è Marco Lodi

Novità clamorose per la politica mentanese dopo il vertice del centrodestra di ieri. Il nome del candidato sindaco su cui punterà tutta la coalizione in vista delle elezioni comunali di ottobre è quello di Marco Cecilio Lodi. Architetto, mentanese doc, è il presidente della lista civica “Impegno per Mentana” vicina alla Lega e a Francesco Petrocchi cui è legato da antica amicizia.

Al momento, dunque, passo indietro delle due candidate Fiorella Di Natale ed Eugenia Federici per evitare la spaccatura del centrodestra.

IL COMUNICATO UFFICIALE – IL CENTRODESTRA UNITO ALLE ELEZIONI COMUNALI DI MENTANA CON MARCO LODI SINDACO

Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo e le liste civiche Impegno per Mentana, Insieme per Castelchiodato e Fidati uniti dalla volontà di elaborare un progetto valido e congiunto per il bene di Mentana hanno trovato compattezza nella figura di MARCO LODI come candidato Sindaco del Centro Destra unito.

Marco è persona molto stimata per la sua preparazione e professionalità. Il suo impegno profuso sul nostro territorio si è contraddistinto sia in ambito professionale che umano da sempre con una grande visione complessiva di Mentana e peeseguita con tenacia e determinazione.

Certi che Marco Lodi sostenuto da una coalizione coesa e ampia darà il giusto impulso affinché Mentana torni ad essere la città di tutti con rispetto verso la cultura e le tradizioni e proiettata verso la qualità e il futuro.