MENTANA – L’invito a candidarsi per il bene della città di Sestino Giacomoni

Il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, originario di Mentana e sempre legato al territorio, ha commentato oggi la candidatura del centrodestra ricaduta su Marco Lodi.

“Il centrodestra unito ha scelto un giovane architetto di Mentana per ridisegnare la città. Marco Lodi appartiene ad una delle famiglie storiche di Mentana e come tutta la sua famiglia è sempre stato in prima linea per tutelare, valorizzare e rilanciare il nostro territorio”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro. “Ho avuto la fortuna, quando a 23 anni sono stato eletto consigliere comunale a Mentana – continua -, di collaborare con suo padre, Attilio Lodi, allora assessore al Bilancio del Comune”. “Grazie alla sua esperienza, al suo buon senso e alla sua integrità ha sempre cercato di fare il massimo per il nostro paese. Sono certo che Marco farà ancora di più e meglio perché sarà affiancato da persone giovani e competenti e troverà in me ed in Forza Italia un punto di riferimento in Parlamento e al Governo per far sì che anche Mentana, usufruendo in parte dei Fondi del Recovery Fund, possa finalmente avere delle infrastrutture degne di questo nome”. “Oggi il primo obiettivo è stato centrato: quello di avere un candidato sostenuto da tutto il centro destra, con i propri simboli ed i propri valori”, conclude Giacomoni.

L’INVITO A CANDIDARSI

“A Mentana candidatevi anche voi come ho fatto io a 23 anni – ha aggiunto con un post su Facebook, Sestino Giacomoni – A Mentana Forza Italia, ancora una volta, si è posta al centro di un progetto unitario e grazie al lavoro encomiabile di Roberto Moscatelli, neo commissario di FI e dei nostri alleati della Lega e di Fratelli d’Italia siamo riusciti ad individuare la figura migliore, quella di un giovane architetto, Marco Lodi, per guidare il nostro Comune. Ora il nostro obiettivo, è quello di vincere le prossime elezioni amministrative del 3/4 ottobre, con il Centro Destra Unito. Per vincere, sia a livello locale, che a livello nazionale, sarà determinante il ruolo ed il risultato di Forza Italia, che sarà presente ovunque con il suo simbolo, la sua storia, i suoi valori, i suoi progetti per il futuro di Mentana e dell’Italia. Per questo vi chiedo non solo di votare e far votare Forza Italia, ma anche di partecipare attivamente alla vita politica del nostro paese, candidandovi nella nostra lista. “. Candidatevi e concorrete anche voi per migliorare il nostro futuro… Vi aspettiamo!

Scrivete direttamente a me e a Roberto Moscatelli ed insieme ridisegneremo la nostra città”.