TIVOLI – Jeep sbanda e si ribalta, muore il conducente

Prima ha sbandato, poi è finito addosso a un lampione e infine si è ribaltato. Tragico incidente stradale ieri sera, sabato 28 agosto intorno alle ore 21, in via Maremmana Inferiore a Villa Adriana. A perdere la vita è un italiano di 63 anni, residente nel quartiere Empolitano a Tivoli. Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno, la vittima viaggiava al volante di una jeep Suzuky Jimmy proveniente dal casello autostradale in direzione via Tiburtina. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri e secondo il racconto di un motociclista unico testimone della tragedia, l’uomo avrebbe iniziato a perdere il controllo della vettura zigzagando sulla Maremmana per poi urtare un palo della luce. A quel punto la jeep si è girata su un lato.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza della Croce Rossa Italia di Guidonia Montecelio e un’auto medica dell’associazione Le Donne, anch’essa di Guidonia. I pompieri hanno estratto un uomo dalle lamiere adagiandolo sull’asfalto per consentire le manovre rianimatorie ai sanitari. Manovre durate per circa 45 minuti, al termine dei quali il medico non è rimasto che constatare il decesso.