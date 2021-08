I funerali di Marco Tampwo, una lunga cerimonia per l’ultimo saluto al giovane campione

Una folla commossa, incurante prima del sol leone e poi della pioggia, si è riunita per dare l’ultimo saluto a Marco Tampwo. Il ragazzo, 19 anni di origini congolesi, è morto per un malore il giorno di Ferragosto nella sua abitazione a Mentana.

A piangere il giovane, oltre al padre, alla madre ed ai tre fratelli, si sono riunite le comunità congolese e quella mentanese. Diverse centinaia di persone in tutto. Presenti i parenti della famiglia provenienti dalla Francia, dal Belgio e dall’Inghilterra oltre ai suoi compagni di squadra dell’Atletico Terme Fiuggi, la formazione di Serie D per cui aveva firmato quest’anno, ed anche una delegazione della Pianese, il team con cui ha giocato nelle ultime due stagioni, della Vigor Perconti e del Mentana, i club che hanno seguito i suoi esordi ed i primi passi nel mondo del calcio. I compagni di scuola, tutti i giovani del comune, la comunità della parrocchia San Nicola dove Marco da bambino e da ragazzo faceva il chierichetto a messa.

Ad assistere alla celebrazione, celebrata con rito evangelico, per lo più in francese ed accompagnata da canti africani, anche l’ambasciatore del Congo presso la Santa Sede Jean-Pierre Hamuli Mupenda.

“Ciao Marco ti voglio bene – le parole del papà Gulain -. Sono orgoglioso di averti come figlio”. E come il genitore, tutti hanno parlato di marco ancora al presente, come se stesse ancora tra noi. “Perchè Marco è ancora tra noi” dice uno dei cugini. “Tutti gli vogliamo bene – ha aggiunto la sorella Martina -. Cosa hai combinato. Ora viviamo con il sorriso di Marco, che si è spento troppo presto”. “Cosa hai fatto”, “perché sei andato via” sono state anche le parole commosse pronunciate da tante persone nei momenti più struggenti della cerimonia.

“Tutta la comunità di Mentana – ha commentato il sindaco Marco Benedetti – saluta Marco. Gli volevamo bene tutti. Il suo sorriso resterà per sempre”.

IL LUNGO SALUTO A MARCO

Il lungo saluto a Marco è cominciato sabato mattina poco prima delle 10.30 sotto la sua abitazione, al centro di Mentana. Il feretro del giovane, arrivato da Roma è stata eseguita l’autopsia a bordo di un sidecar, è stato accolto da parenti ed amici. I genitori, straziati, sono stati i primi a salutare la bara. Un lungo corteo, poi, ha accompagnato Marco, portato in spalla dai familiari, al campo sportivo della chiesa di San Nicola da Bari. Proprio il piccolo stadio in cui il ragazzo ha tirato i primi calci ad un pallone.

La cerimonia è poi proseguita fino dopo le 13 intervallata, purtroppo, dall’arrivo di un’eliambulanza (GUARDA IL VIDEO). Proprio all’inizio della celebrazione, infatti, una donna si è sentita male e non è bastato l’intervento degli addetti del campo, con il defibrillatore, e di due ambulanze, ed un’automedica. Per soccorrere la signora è arrivato un elicottero che l’ha trasportata d’urgenza in un ospedale romano. Il velivolo è atterrato nello stesso campo sportivo, interrompendo il funerale. Anche una seconda donna ha avuto un malore, tra il gran caldo e la tensione per una cerimonia straziante, ma fortunatamente si è ripresa dopo poco.

Stridente il contrasto tra gli allegri canti africani che hanno accompagnato la messa e le urla disperate dei genitori, della sorella e dei parenti.

Al termine della celebrazione il feretro di Marco è stato portato al cimitero di Mentana dove è stato tumulato. I parenti si sono poi ritrovati nella tenda allestita fuori la chiesa di San Nicola per un brindisi di “consolazione”.

La salma di Marco Tampwo, dalla sua abitazione, è stato portato in spalla fino alla chiesa di San Nicola da Bari L’ultimo saluto a Marco Tampwo, il giovane di Mentana morto a Ferragosto Uno degli striscioni affissi al campo da calcio della parrocchia San Nicola da Bari dove si sono svolti i funerali Uno degli striscioni affissi al campo da calcio della parrocchia San Nicola da Bari dove si sono svolti i funerali L’Atletico Terme Fiuggi, l’ultima squadra di Marco Tampwo. Aveva già iniziato gli allenamenti in vista della prossima stagione Alla fine della cerimonia un lancio di palloncini per salutare Marco Tampwo